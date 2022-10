Helmond Sport heeft zijn langverwachte international uit Curaçao eindelijk binnen

De 1,91 lange aanvaller zat zonder club na een avontuur bij het Roemeense FC Argeș Pitești, waar hij in februari voor het laatst minuten maakte. Helmond Sport zocht in de zomerse transferperiode langere tijd naar een fysiek sterke spits, Arias kwam toen al snel in beeld, maar het hele traject heeft langer geduurd vanwege de medische keuring van de spits met Curaçaose roots, die dus al bijna acht maanden geen wedstrijden meer heeft gespeeld.

Helmond Sport brandt van ambitie, verhoogde het budget flink en hoopt dit jaar eigenlijk mee te doen om de play-offs, maar de seizoenstart is met twee overwinningen in negen duels desastreus, ook omdat trainer Sven Swinnen zijn systeem maar om blijft gooien . Arias is alweer de negentiende aanwinst (!)van de Helmonders en moet de ploeg in de voorhoede van meer stootkracht voorzien. Verder loopt Jordy Soladio ook nog stage op De Braak, deze week wordt bekeken of hij overgenomen wordt van het Letse FK Liepaja. Al lijkt dat onwaarschijnlijk.

Ervaring

De in Curaçao geboren Arias heeft de nodige ervaring in het betaalde voetbal: hij doorliep de opleiding van FC Groningen en speelde in 2014 ook twee eredivisieduels als invaller. Bij FC Dordrecht lanceerde hij zijn carrière pas écht: met veertien doelpunten en twaalf assists in 71 competitiewedstrijden dwong hij een transfer af naar FC Emmen. In Drenthe schitterde hij vooral in het beloftenteam, later speelde de boomlange aanvaller nog voor VVV-Venlo, waar hij in totaal vier keer scoorde in 29 eredivisiewedstrijden. Vervolgens koos Arias voor Roemenië, ondertussen speelde hij ook nog zeven interlands voor Curaçao, al dateert zijn laatste interland alweer uit 2019.