Helmond Sport-held Joeri Poelmans dankzij ‘blote voeten-academie’ van linksback tot rechtsbuiten

Poelmans maakte deze zomer de overstap van Lierse SK naar De Braak, nadat hij via de JMG Academie in Tongerlo bij Lierse terechtkwam. Vanaf zijn dertiende zat de alleskunner intern op de academie, waar spelers op blote voeten trainden en speelden. ,,Ik speel waar ik het team kan helpen en voel me goed op beide posities. Waar de trainer me het beste vindt, moet hij me neerzetten. Op de opleiding was het altijd aanvallend voetballen en vooruit denken, dat werpt nu wel z'n vruchten af.”