Helmond Sport hoort vlak na laatste training dat wedstrijd tóch niet doorgaat: ‘Het is overmacht’

Hij was al de hele week met zijn spelers in voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag, woensdag kregen ze ook nog te horen dat het ‘gewoon’ door zou gaan. De overige wedstrijden in het betaalde voetbal in Brabant werden al wel afgelast door de KNVB, net zoals het amateurvoetbal in de provincie. Donderdag werden ook de overige wedstrijden in het betaalde voetbal voorlopig uitgesteld. ,,We zagen net na de training op Teletekst dat het toch niet doorgaat”, zegt Boessen, die de rust zelve is. ,,Ze nemen zo'n besluit niet zomaar, we moeten ook zeker geen halve maatregelen nemen. De deskundigen kunnen veel beter inschatten hoe erg het is, dan dat wij dat kunnen.”

Helmond Sport had al maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Spelers schudden al even geen handen meer en verder had iedereen zijn eigen bidon. En donderdag ging ook het stadion op slot, om contact met mensen zo veel mogelijk te vermijden. ,,Als spelers hebben we toch contact met elkaar, dat is wel een beetje het kromme”, zegt rechtsback Guus Joppen. ,,Toch houden we er wel extra rekening mee en wassen we - net als iedereen in Nederland - vaker onze handen. Verder is het overmacht, wij kunnen er als spelers niks aan doen.”

Extra boodschappen inslaan

De vriendin van Joppen werkt al de hele week thuis, hij stuurde al een berichtje dat ze voor de komende weken maar wat ‘extra boodschappen in moet slaan’. Voor Joppen en zijn teamgenoten is thuis werken geen optie, zegt hij met een lach. ,,We moeten wel aan de gang blijven.” Trainer Boessen wil voorlopig ook door trainen, ook al ligt de competitie tot het einde van deze maand stil. ,,We moeten fysiek wel in orde blijven. En de geblesseerden hebben nu ook tijd om fit te worden, je moet er zo positief mogelijk mee omgaan”, benadrukt de oefenmeester.