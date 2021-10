Helmond Sport houdt ADO in toom en pakt punt in slordig duel

Het duurde even voordat er afgetrapt kon worden op De Braak. Omdat de supporters van ADO pas laat arriveerden, en nog gefouilleerd moesten worden, werd de aftrap al uitgesteld tot 20.15 uur. Omdat diezelfde fans vervolgens nog vuurwerk op het veld gooiden, werd er nóg later afgetrapt. De Haagse voorpret bleek geen voorbode voor vuurwerk op het veld.

Helmond Sport en ADO hielden in de eerste helft gelijke tred. De thuisploeg wist het gevaar van het team in vorm aardig te verijdelen, aanvoerder Robin van der Meer had topschutter Thomas Verheijdt aardig in de tang. Al kreeg de spits van ADO op slag van rust een kopkans, die maar net over het doel ging. Daarvoor had Dhoraso Moreo Klas nog een kansje op 0-1.