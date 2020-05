Helmond Sport houdt na afgeketste deal geloof in nieuw stadion: ‘Wij zijn geen probleemmakers’

Begin 2018 werd er nog geproost op het nieuwe stadion, ook door Helmond Sport. Nu staat de club vooralsnog buitenspel. Waar ging het mis?

,,Toen ik hier ben gekomen (in april 2018, red.) zijn we aan een plan gaan werken om van Helmond Sport weer een gezonde club te maken. We hebben naar ons bestaansrecht gekeken en via Heel Helmond Sport onze impact in de stad vergroot. We hebben in onze opleiding geïnvesteerd en op kantoor juist bezuinigd om als club tot een verantwoorde begroting te komen. We willen groeien als club en het nieuwe stadion speelt daar een grote rol in. We hebben alles nog eens nagerekend en als we met dit plan akkoord zouden gaan, kunnen we niet groeien.”