Helmond Sport huurt aanvaller van Almere City, uitgerekend de tegenstander van vrijdag

Goselink heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen in Flevoland, maar Almere City heeft nog een optie om dat contract met een jaar te verlengen. De buitenspeler speelde voornamelijk in de beloften, waar hij hij in 34 duels in de Tweede Divisie negen keer wist te scoren. Ook speelde Goselink zeven wedstrijden in het eerste van Almere, hij viel daarin vooral op door zijn arbeidsethos. Goselink is niet te beroerd om vuil werk op te knappen.

De aanvaller komt uit de omgeving Utrecht, waar hij onder meer bij Elinkwijk speelde. Hij kwam er niet doorheen bij Ajax en FC Utrecht, maar belandde op 14-jarige leeftijd wél in de opleiding van Almere City, waar hij liet zien dat hij ook over scorend vermogen beschikt. Hij maakte er tien in de onder 19 en nog eens vijftien in de onder 21.

Concurrentie

Goselink scoorde nog niet op het hoogste niveau; hij begon vorig seizoen onder Robert Molenaar nog wel in de basis, maar een blessure dwarsboomde zijn doorbraak. Dit seizoen viel hij tegen Excelsior (4-6 overwinning) nog 16 minuten in, verder liep Goselink deze zomer ook nog stage bij TOP Oss. Het wordt nu dus Helmond Sport, waar Goselink rechts voorin voornamelijk de concurrentie met Arno Van Keilegom - gehuurd van Mechelen - aan zal gaan. Hij kan vrijdagavond eventueel al debuteren, uitgerekend in het voor hem vertrouwde Yanmar Stadion.