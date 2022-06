Helmond Sport huurt bekend drietal van KV Mechelen nog een extra seizoen

transferHet hing al even in de lucht, maar nu is het dan ook officieel: Helmond Sport huurt Gaétan Bosiers (23), Jarno Lion (21) en Jules Houttequiet (19) het komende seizoen opnieuw van KV Mechelen. Het drietal speelde afgelopen jaargang ook al op De Braak, voor Bosiers wordt het al zijn derde seizoen.

Het drietal verschijnt vandaag ook op het veld als Helmond Sport zijn eerste training voor het nieuwe seizoen afwerkt. Het is niet de verwachting dat er nog meer spelers van het beloftenteam van de samenwerkingspartner naar De Braak komen, of het moet een nieuwe speler zijn. Het is mogelijk dat KV Mechelen en Helmond Sport samen in een speler investeren die door kan groeien op De Braak, Helmond Sport-directeur Philippe van Esch is ook aandeelhouder in Mechelen. Hij benadrukte eerder dat hij dat vooral doet in het belang van Helmond Sport.

Met de komst van het drietal telt de selectie van Helmond Sport bij de eerste training 21 spelers. Bosiers speelde in de voorgaande twee seizoenen 61 duels voor de Helmonders, waarin hij goed was voor twee goals en nog één assist. De linksbenige middenvelder, die ook nog even in de jeugdopleiding van PSV speelde, maakte nooit echt een onuitwisbare indruk en zal aan de bak moeten, net als Jules Houttequiet. De aanvaller speelde vorig seizoen voor het eerst op het hoogste niveau en speelde vanwege de krappe selectie meer dan voor hem wenselijk was.

Budget omhoog

Stofzuiger Lion hield zich juist goed staande. Sterker nog: de middenvelder was - mits fit - altijd zeker van een plek in de basis en speelde 31 wedstrijden. Het is voor hem - net als Bosiers en Houttequiet - een fijne uitdaging om aan te haken bij het nieuwe ambitieniveau van Helmond Sport. De laatste plek van vorig seizoen moet passé zijn, vanaf dit seizoen gaat het budget fors omhoog én zijn de play-offs het doel. Daarom werden er eerder ook al negen nieuwe spelers gehaald. Dylan van Diepen moet nummer 10 worden, maar dat heeft nog even tijd nodig.

Selectie Helmond Sport 2022-2023 (tussen haakjes de afloopdatum van het contract) Doel: Mike Havekotte (2023), Robin Mantel (2023), Ahmed Azmi (2023).

Verdediging: Bram van Vlerken (2024), Flor van den Eynden (2024), Daniel Breedijk (2023), Robin van der Meer (2023), Bryan van Hove (2024), Gabriël Culhaci (2024).

Middenveld: Sander Vereijken (2023), Marcus Scholten (2024), Wassim Essanoussi (2024), Jellert Van Landschoot (2023), Elmo Lieftink (2025), David Mistrafovic (2025), Jarno Lion (huur tot 2023), Gaétan Bosiers (huur tot 2023).

Aanval: Arno Van Keilegom (2024), Martijn Kaars (2025), Jelle Goselink (2023), Jules Houttequiet (huur tot 2023).