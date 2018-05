Helmond Sport huurt Brusselers en Snepvangers van nieuwe partner NAC Breda

Helmond Sport en NAC waren al een tijdje in gesprek en hebben de intentie uitgesproken om vier seizoenen samen te gaan werken. NAC gaat in die periode jaarlijks twee tot vier spelers verhuren aan Helmond Sport. Het idee is dat Helmond Sport op die manier spelers krijgt die direct een meerwaarde zijn voor de selectie, anderzijds krijgt NAC de kans om spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk ervaring op te laten doen. Middenvelder Brusselers viel afgelopen seizoen twee keer in bij NAC, buitenspeler Snepvangers kwam tot één invalbeurt.