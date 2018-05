Helmond Sport huurt Brusselers en Snepvangers van partner NAC Breda

Eindanalyse Voetbal moet weer op één bij Helmond Sport

8 mei Van een vaste waarde in de play-offs tot een grijze muis. Helmond Sport is door zwalkend beleid in vijf seizoenen tijd afgegleden naar de tochtige kelders van het betaalde voetbal. Toch is het niet alleen kommer en kwel: de recente ingrepen bieden hoop voor de toekomst.