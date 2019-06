Helmond Sport huurt Klomp en Snepvangers van samenwerkingspartner NAC Breda

Het is niet uitgesloten dat er in een later stadium nog meer spelers vanuit Breda naar Helmond komen. Jordan van der Gaag was ook een belangrijke gegadigde en zag een langer verblijf in Helmond zelf ook zitten, maar NAC laat hem in eerste instantie aansluiten bij de A-selectie. Verder werd eerder ook de naam van de Poolse doelman Karol Niemczycki genoemd, maar de Helmonders hebben met Stijn van Gassel al een prima eerste doelman.

Helmond Sport is gaan samenwerken met NAC omdat het nog geen volwaardige eigen jeugdopleiding heeft waar het uit kan putten. Concreet houdt de samenwerking in dat Helmond Sport tot en met het seizoen 2021/2022 jaarlijks twee tot vier NAC-talenten huurt. Ook na de degradatie van de Bredase club uit de eredivisie is die afspraak blijven staan. Vorig seizoen huurde Helmond Sport uiteindelijk vijf spelers van NAC, met Snepvangers en Klomp staat de teller nu op twee. In totaal hebben de Helmonders nu 17 spelers voor het nieuwe seizoen.

