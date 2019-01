Helmond Sport huurt middenvelder Velanas (20) van FC Utrecht

Helmond Sport huurt Odysseus Velanas (20) voor de rest van het seizoen van FC Utrecht. De middenvelder, die voornamelijk voor Jong FC Utrecht zijn minuten maakte, staat woensdag al op het trainingsveld in Helmond. Het is de bedoeling dat hij vrijdag tegen Twente al mee kan spelen.

Velanas is na Maikel Verkoelen en Dylan George de derde versterking voor Helmond Sport in de winterse transferperiode. Daarmee geven de Helmonders een duidelijk signaal af dat ze dit seizoen zeker niet laten lopen; vorig seizoen werd er in de winterstop geen euro meer geïnvesteerd in de spelersgroep. Gezien het spel van de laatste weken kon de selectie ook een impuls gebruiken. Velanas vergroot de concurrentie op het middenveld.

Griekse roots

Na de blessures van Steven Edwards (knie) en Bodi Brusselers (schaamstreek) zit Helmond Sport krap in de middenvelders. Velanas kan zowel als controlerende als aanvallende middenvelder spelen en maakte al zijn debuut in het eerste bij FC Utrecht. Dit seizoen kwam hij al tot dertien wedstrijden bij Jong FC Utrecht. Verder was de middenvelder met Griekse roots in het verleden ook regelmatig onderdeel van de Oranje-selecties.