Helmond Sport huurt Turks jeugdinternational van Kasimpasa

Helmond Sport huurt linksback Berk Cetin voor de rest van dit seizoen van Kasimpasa, dat op het hoogste niveau in Turkije speelt. De 20-jarige vleugelverdediger, geboren en getogen in Duitsland, doorliep de opleiding van Borussia Mönchengladbach, maar tekende begin dit jaar nog in Turkije.

Cetin is de 21ste selectiespeler voor Helmond Sport, dat eerder deze week nog afscheid nam van Robert Mutzers. Hij moet de mogelijkheden voor trainer Wil Boessen op de linksbackpositie vergroten; de selectie van Helmond Sport telde met Dean van der Sluijs maar één echte linksback. Toen Van der Sluijs onlangs in de derby tegen FC Eindhoven ontbrak vanwege een lichte blessure, werd Orhan Dzepar - van origine een centrale middenvelder - noodgedwongen als linkervleugelverdediger opgesteld. Met Cetin is die positie nu in elk geval dubbel bezet.

De Duitser met Turkse roots tekende in januari nog een contract tot medio 2023 bij Kasimpasa, waar hij ook al vrij snel debuteerde met een invalbeurt in de bekerwedstrijd tegen Alanyaspor. Dat blijven vooralsnog zijn enige minuten bij Kasimpasa, dat hem in Helmond graag ervaring op wil laten doen. Cetin speelde tot nu toe vooral in jeugd- en beloftenteams. Hij was zelfs nog jeugdinternational van Duitsland onder 16, maar maakte de switch naar de Turkse jeugdploegen. In totaal staat Cetin op veertien interlands voor Turkije onder 17 en onder 19.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Berk Cetin tekende in januari nog een contract voor 3,5 seizoen bij Kasimpasa. © Twitter Kasimpasa

Vindingrijk platform

Cetin is óók een voorbeeld van de vindingrijkheid van het technisch platform van Helmond Sport, dat met een krappe portemonnee een selectie op moet zien te tuigen. Technisch manager Louis Coolen en hoofdscout Eric Clijnk onderhouden goede contacten met het management van Cetin, die ook al een poosje op De Braak traint. De linksback is de zesde huurling in de selectie, naast Jelle Goselink (Almere City), Arno Van Keilegom, Maxime De Bie, Alec Van Hoorenbeeck en Gaetan Bosiers (allen KV Mechelen). Daar komt Akif Hancer, die op de terugweg is van een zware blessure, waarschijnlijk nog bij; Helmond Sport hoopt hem spoedig te huren van Antalyaspor.

Daarna is het budget van de Helmonders écht vergeven, of er moet nog een welwillende sponsor zijn die de portemonnee trekt voor een buitenkansje. Als dat niet zo is, bestaat de selectie - Hancer incluis - uit 22 spelers.