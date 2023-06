Helmond Sport huurt twee talenten van KV Mechelen, samenwerking krijgt steeds meer gestalte

Helmond Sport sprankelt niet, maar boekt in Den Bosch wel de eerste zege in ruim een maand tijd

Helmond Sport heeft voor het eerst sinds 10 maart weer eens een wedstrijd gewonnen, het werd 1-2 op bezoek bij FC Den Bosch. Martijn Kaars maakte vanaf de stip het verschil in De Vliert, in een verder niet al te hoogstaande wedstrijd. Daardoor is Helmond Sport nu 15de.