Helmond Sport in aanloop naar uitduel met FC Twente geplaagd door blessureleed: ‘Ze vallen bij bosjes’

voorbeschouwingHet zit Helmond Sport wat blessures betreft de laatste weken niet mee. Ook in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Twente wordt de ploeg van trainer Robby Alflen geplaagd door blessureleed. De Utrechter maakt er het beste van. ,,Iedereen die fit is maakt een goede kans om te spelen.”

Eerder deze week werd bekend dat het mogelijk al einde seizoen is voor NAC-huurling Bodi Brusselers, verder duurt het herstel van Steven Edwards (knie) en Jeroen Verkennis (knie) ook al langer dan gehoopt. En Dion van Horne (schouder) en Daan Ibrahim (hiel) zijn ook nog wel een tijdje uit de roulatie. Verder had aanwinst Dylan George woensdag op de training last van een stijve kuit. Hij is net als Bram Zwanen (voet), Dylan de Braal (knie) en Ron Janzen (hak) een twijfelgeval voor Twente-uit. Daarnaast is Dean Koolhof er ook nog niet bij, nadat zijn vader Jurrie eerder deze week overleed. ,,Dan is voetbal maar bijzaak. Dean krijgt van ons alle tijd”, zegt Alflen.

Met een beetje pech mist Helmond Sport tegen FC Twente minstens tien spelers. Kjell Knops, Richelor Sprangers en Bart Meijers trainden woensdag uit voorzorg nog binnen, maar gaan de wedstrijd waarschijnlijk wel halen. ,,Het is ongelooflijk, maar het is vooral pure pech. De een trapt in de grond, de ander valt ongelukkig. Ze vallen bij ons bij bosjes”, zegt Alflen, die daarom ook blij is dat de selectie met drie spelers is uitgebreid.

Buitenkansje

Naast George sloten ook Maikel Verkoelen en Odysseus Velanas deze week aan in Helmond. ,,Dylan hadden we al langer op het oog, Maikel kwam ineens tussendoor en Odi (Velanas, red.) was een buitenkansje”, aldus Alflen. De coach heeft vanuit zijn tijd bij FC Utrecht nog goed contact met directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, die bereid was mee te denken met Helmond Sport. ,,En hij wilde ook gewoon graag hierheen komen”, benadrukt Alflen.