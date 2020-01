Helmond Sport in gesprek met politie en gemeente over incidenten na afloop van rumoerige derby

Helmond Sport wil snel in gesprek met de politie en de gemeente Helmond over de incidenten na afloop van de derby met FC Eindhoven. Het gaat daarbij met name over wat er allemaal gebeurde bij terugkomst op De Braak; diverse fans stellen slachtoffer te zijn geworden van politiegeweld. ,,Wij willen graag bespreken wat daar is gebeurd”, benadrukt algemeen directeur Leon Vlemmings.

De Helmond Sport-directeur neemt de signalen van supporters serieus en wil helder hebben over wat er nu precies is gebeurd nadat de 237 meegereisde fans terugkeerden. Het is in elk geval duidelijk dat één supporter met flinke verwondingen naar het ziekenhuis moest door het gebruikte geweld. De directie en het bestuur van Helmond Sport hebben inmiddels veel mensen gesproken en onderzoek gedaan en willen op basis daarvan graag op korte termijn in gesprek met de politie en de burgemeester.

De supportersvereniging van Helmond Sport en supporterscollectief We Are Helmond hadden eerder al geen goed woord over voor het optreden van de politie. William Verkoelen, een van de kartrekkers van Heel Helmond Support twitterde vrijdagavond al het volgende: ‘Bruut geweld gebruikt door politie en ME tegen onschuldige fans. (...) Ik ben er de hele avond bij geweest en ik weet waarover ik praat.’

Rellen