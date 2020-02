Helmond Sport in malaise aan de polonaise: ‘Ik denk dat we de supporters genoeg uit te leggen hebben’

Of doelman Stijn van Gassel er al naar uitkijkt om vandaag met de selectie van Helmond Sport carnaval te gaan vieren in de stad? Hij zucht even. ,,Ik denk dat we de supporters genoeg uit te leggen hebben." Van Gassel is een jongen van de club, die zijn verantwoordelijkheid in goede en slechte tijden neemt. Hij weet dat het erbij hoort. Maar het zal vandaag en morgen in Helmond niet alleen over het voetbal gaan. Het gaat vooral ook over het aftreden van Frans Stienen als voorzitter. ,,Wij hebben het ook op internet gelezen, we waren gefocust op de wedstrijd", zegt Van Gassel.