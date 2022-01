Helmond Sport in onzekerheid door blessures en mogelijke besmettingen: ‘Testen, testen en nog eens testen’

Ook Helmond Sport ontsnapt dus niet aan het coronaspook, dat inmiddels zo'n beetje alle clubs in Nederland teistert. Voor trainer Wil Boessen is die onzekerheid verre van ideaal, maar de Limburger zet er - zoals altijd - zijn schouders onder om er het beste van te maken. Staf en spelers werden deze week al drie keer getest: ,,Het is nu testen, testen en nog eens testen om te bewijzen dat spelers die verkouden zijn geen corona hebben, daarin zijn wij niet de enige club. We hebben sowieso genoeg spelers tegen FC Dordrecht, maar wel een verdunde selectie.”

En die selectie was toch al niet zo breed. Robin Mantel (enkel), Maxime De Bie (heup), Jossué Dolet (buikspieren) en Keyennu Lont (teen) ontbreken door blessures. Toch is het nog onzeker of de club ook de markt opgaat om de selectie uit te breiden. ,,Het is wenselijk dat er wat bij komt, zeker ook met corona: je weet nooit hoe en wat het loopt. Zeker met de smalle selectie die wij hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Boyd Reith is weer terug na een schorsing. Daardoor kan hij vrijdag tegen FC Dordrecht weer spelen. © Pro Shots / Thomas Bakker

Talent uit eigen jeugd

Boessen en het technisch platform houden daarom hun ogen en oren open als er spelers vrijkomen die direct inzetbaar zijn. Ondertussen traint een talent uit de opleiding, Tarik Essakkati (15), wekelijks mee, maar hij wordt rustig gebracht. ,,Hij wordt bijna zestien jaar, je moet uitkijken dat je zo'n jonge jongen niet overbelast”, zegt Boessen.

De trainer kan vrijdagavond goede zaken doen tegen hekkensluiter FC Dordrecht, dat een dramatisch seizoen doormaakt. Boessen waakt voor onderschatting: ,,Het is niet dat wij zomaar even gaan winnen, dat moeten wij sowieso nooit denken. We hebben ook onze problemen, maar die proberen we zo goed mogelijk te managen.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Landschoot, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.