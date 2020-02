Helmond Sport investeert weer in regionale talenten

Natuurlijk gaat het deze week bij Helmond Sport vooral over de laatste plek op de ranglijst. Het chagrijn bij de trouwe aanhang is groot en de scepsis over het toekomstperspectief wil bij buitenstaanders dan nog weleens groeien. Toch zijn er ook positieve dingen te melden. Twee van de lichtpuntjes zijn toch wel Sander Vereijken (22) en Kay van de Vorst (19). Allebei geboren en getogen in Helmond en sinds de winterstop beiden basisspeler. ,,Ik ben tevreden met de stappen die ik nu maak. Nu nog resultaat, dan ben ik echt gelukkig”, zegt Van de Vorst.