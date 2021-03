Helmond Sport is al volop met de toekomst bezig: ‘Het is een onrustige tijd nu’

De focus van Helmond Sport-trainer Wil Boessen ligt in deze fase van de competitie vooral ook op de toekomst. De ene speler krijgt te horen dat de club niet met hem verder wil, een ander wil een stap maken en wéér een ander wil misschien toch wél langer blijven. ,,Het is een onrustige tijd, nu.”

Of de mindere resultaten van de laatste weken, Helmond Sport won al vijf competitiewedstrijden niet meer, ook een gevolg zijn van die onrustige tijd? Boessen wil dat niet zo hardop stellen, maar vermoedt wel dat het een rol speelt. ,,Het is logisch dat de focus van spelers niet altijd honderd procent is als ze met andere dingen bezig zijn. Dat geldt al helemaal voor jonge spelers. En daarvan hebben wij er nogal wat in onze selectie”, aldus Boessen.

Quote Wellicht dat Koot over een paar wedstrij­den de kans krijgt, maar voorlopig blijft Van Gassel staan Wil Boessen

Onlangs maakte doelman Stijn van Gassel bekend dat hij de club na dit seizoen zal verlaten. Het contract van Karim Loukili werd wél verlengd, maar minder lang dan Helmond Sport had gehoopt. Verder zijn er nog volop gesprekken met belangrijke spelers als Boyd Reith, Lance Duijvestijn, Sander Vereijken. Helmond Sport wil de contracten van het drietal het liefst voor meerdere jaren verlengen en niet slechts de éénjarige optie lichten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen zag zijn ploeg afgelopen vrijdag in de blessuretijd een punt verspelen tegen NAC Breda. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Spelers behouden?

Boessen hoopt dat er snel enkele schapen over de dam komen. ,,Ik ben vooral veel met volgend seizoen bezig, Frank (assistent-trainer Van Kempen, red.) is veel meer met nu bezig. We hopen een aantal jongens te behouden, maar ik weet ook dat spelers niet meer drie of vier jaar bij één club blijven. Toen ik vroeger bij Fortuna zat, bleef ik daar wel jaren. Nu is dat anders”, zegt Boessen. Eerder kreeg KV Mechelen-huurling Maxime De Bie al de kans omdat Helmond Sport in hem wél toekomst ziet, in tegenstelling tot aanvoerder Jeff Stans, die gaat vertrekken.

Quote Er zit voor mijn gevoel meer in dan de veertiende plek Wil Boessen

Met die wetenschap zou het ook kunnen dat Boessen richting het einde van het seizoen ook een kans geeft aan reservedoelman Rowen Koot, nu Van Gassel toch vertrekt. ,,Dat is een keuze die wij wellicht gaan maken over een paar wedstrijden, maar voorlopig blijft Stijn staan.” Helmond Sport heeft ook nog tien wedstrijden te spelen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Helmond Sport moet het vrijdagavond zonder Boyd Reith doen. De rechtsback heeft last van een lichte heupblessure. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Roeffen en Bosiers krijgen waarschijnlijk kans

Jong FC Utrecht is de tegenstander van vrijdagavond. Helmond Sport kampt met enkele personele problemen en zal dus vol aan de bak moeten. Zo ontbreken vaste krachten als Reith (heup) en De Bie (scheen) in de selectie, net als Kay van de Vorst (voet) en Dani Theunissen (knie). De kans is groot dat Joel Roeffen en Gaétan Bosiers vrijdag hun vervangers zijn. ,,We willen zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. En er zit voor mijn gevoel ook meer in”, zegt Boessen. Helmond Sport staat momenteel veertiende op slechts vier punten van Telstar, dat tiende staat.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Roeffen, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, Duijvestijn, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Loukili.