Helmond Sport is fit en thuis al twintig jaar ongeslagen tegen NAC

Het was een prima trainingsweek. Spelers lachen, dollen en het humeur is goed. ,,Dat is altijd als je wint, hè”, kopt Helmond Sport-coach Boessen in. ,,De sfeer was in de voorbereiding al groeiende. De manier van spelen past bij de jongens en iedereen voelt zich thuis.”

Thuis verliezen van NAC, dat is de Helmondse ploeg al twee decennia niet meer overkomen. Na de 1-2 overwinning op TOP Oss hoeft Boessen maar een wijziging door te voeren, omdat Orhan Džepar na zijn twee gele kaarten in Oss door een schorsing niet kan spelen.

Joppen voor Džepar

Huurling Gaetan Bosiers is voor het duel met de Bredanaars wél speelgerechtigd en is eventueel een extra optie. ,,Verder is iedereen fit, gelukkig”, concludeert Boessen na een trainingsweek met een vrije dag. Dat houdt in dat Guus Joppen hersteld is van zijn lichte blessure en de plaats van Džepar in zal nemen. ,,Verder hebben we nog steeds een kleine groep”, aldus Boessen, die deze week geen nieuweling kan verwelkomen.

Akif Hancer blijft voorlopig op proef. Wedstrijdfit is de 19-jarige Utrechter nog niet, na gezondheidsklachten afgelopen jaar. Hij krijgt de tijd om conditioneel toe te werken naar een hoger niveau, want kwalitatief lijkt de aanvallende middenvelder een versterking voor de Helmondse selectie. ,,Een enorme fijne jongen om mee te werken”, zegt Boessen. ,,Hij geeft ook aan wanneer hij te vermoeid is. We houden zijn gezondheid goed in de gaten.”

Beginnen met winst

NAC verwelkomde deze week wel de nodige versterkingen en dus zullen de Helmonders alles op alles moeten zetten voor een goed resultaat. De laatste keer dat Helmond Sport ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen won, was in 2012. Toen won de ploeg onder leiding van Eric Meijers zelfs zijn eerste vijf competitieduels. ,,We hopen dat we op de zege voort kunnen bouwen”, besluit Boessen.