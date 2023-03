Helmond Sport is nog amper te verslaan op De Braak: ook Jong PSV te kijk gezet

Helmond Sport heeft vrijdagavond de vloer aangeveegd met Jong PSV; het werd 3-0 op De Braak, een evenaring van de grootste seizoenszege voor de Helmonders. Jelle Goselink was met twee doelpunten de grote man, nadat hij al dertien maanden niet meer had gescoord.

Doelpunten maken? Helmond Sport is er dit seizoen doorgaans niet zo bedreven in, maar vrijdagavond wél. De ploeg van Bob Peeters was vooral in de fase vlak na rust gretiger en doortastender dan de Eindhovense beloften, die letterlijk ondersneeuwden op De Braak. Peeters had Peter van Ooijen en Robin van der Meer gepasseerd in zijn basisopstelling.

Al in de eerste minuut had Helmond Sport de score kunnen openen, maar dat gebeurde uiteindelijk na 20 minuten: Goselink maakte toen zijn eerste van de avond. Een bevrijdend doelpunt voor de spits, die al sinds 11 februari 2022 droog stond (!). Goselink schoot de bal overtuigend in het doel van Jong PSV, nadat Eros Maddy de bal uit een voorzet teruglegde.

Goselink maakt er twee

1-0 was ook de ruststand, al had Simon Colyn op slag van rust de gelijkmaker op zijn schoen. Mike Havekotte lag echter in de weg. In de tweede helft ging het ineens snel voor Helmond Sport, dat de wedstrijd in een kwartier besliste. In de 50ste minuut draaide Goselink knap weg en schoot hij de bal venijnig hard in de hoek: 2-0. Even later werd het ook nog eens 3-0.

In de 57ste minuut stak Martijn Kaars, die opnieuw op 10 speelde, de bal weg op Gabriel Culhaci, die hem vervolgens panklaar legde voor Arno Van Keilegom: 3-0. Een ongekende luxe voor Helmond Sport, dat pas 23 keer scoorde en de minst scorende ploeg van de eerste divisie is. Door de zege komen de Helmonders bovendien op gelijke hoogte met Jong PSV.

14 punten

Volgende week vrijdag begint Helmond Sport, thuis tegen Telstar, aan de vierde periode, de laatste kans om nog écht wat van het seizoen te maken. De Helmonders beginnen in ieder geval met vertrouwen: de laatste zes thuiswedstrijden leverden namelijk 14 punten (!) op.

Scoreverloop: 20. Goselink 1-0, 50. Goselink 2-0, 57. Van Keilegom 3-0, Toeschouwers: 1.326. Scheidsrechter: Teuben. Gele kaarten: Vankerkhoven (Helmond Sport) Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van Den Eynden, Culhaci; Vankerkhoven, Lieftink; Van Keilegom (85. Essanoussi), Kaars (85. Van Ooijen), Maddy (75. Scholten); Goselink (75. Arias).