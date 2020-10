Helmond Sport is weer coronavrij; Boessen met vertrouwen en Joppen naar Telstar

Boessen miste eerder deze maand de wedstrijd tegen Cambuur omdat hij werd getroffen door het coronavirus. Hij ging in quarantaine, testte daarna negatief, maar in aanloop naar het duel met De Graafschap van maandag testte hij opnieuw positief. De coach voelt zich topfit, maar mocht deze week desondanks niet op het veld staan. ,,Als je je normaal bij de GGD laat testen, in quarantaine gaat en daarna klachtenvrij bent, mag je gewoon gaan werken. Voor ons geldt dat niet, omdat wij elke week getest worden. Dat is best lastig, ik heb mijn werk niet goed kunnen doen, nu”, zegt Boessen. Tegelijkertijd prijst hij zijn assistenten, Maurice Verberne en Frank van Kempen.

Joppen is terug

De oefenmeester reed donderdag zelfs al naar Helmond in de hoop dat de uitslag vroeg binnen zou zijn en dat hij zo alsnog de training kon leiden. Dat lukte niet en dus hield hij nauw contact met zijn staf over de voorbereiding op Telstar-uit. Guus Joppen en Rowen Koot keren in Velsen-Zuid terug in de wedstrijdselectie, Berk Cetin en Dani Theunissen zijn nog geblesseerd. Theunissen heeft een knieblessure en krijgt op korte termijn een MRI-scan.

Volledig scherm Guus Joppen keert tegen Telstar terug in de wedstrijdselectie, hij is hersteld van een hamstringblessure. © BSR Agency

Gesprek Boessen en Van de Vorst

Verder is het nog onduidelijk of Kay van de Vorst terugkeert. Boessen wil eerst face to face met de middenvelder om tafel voordat hij een besluit neemt over een eventuele terugkeer. Tot nu toe spraken de twee elkaar alleen telefonisch, omdat Boessen deze week niet op de club mocht zijn. Van de Vorst leverde onlangs zijn spullen in omdat hij waardering miste, waarop enkele sponsors in de bres sprongen en hem een vergoeding aanboden.

Ondanks de krappe selectie proeft Boessen vertrouwen. De wedstrijd tegen De Graafschap (1-2 nederlaag) heeft zijn ploeg goed gedaan. ,,De manier waarop we gespeeld hebben, biedt vertrouwen. Als we zo spelen, kunnen we tegen Telstar een resultaat halen. Ook al doen zij het gewoon goed met hun 5-3-2-systeem”, weet Boessen. De ploeg uit Velsen-Zuid moet wel zijn topscorer, Ilias Bronkhorst, missen. Hij maakte vijf goals in zeven wedstrijden.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Thomassen, Loukili.