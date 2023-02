Helmond Sport kampt met nogal wat personele problemen tegen Roda JC, jeugdspelers trainen mee

Flor Van Den Eynden pakte zijn vijfde gele kaart tegen Willem II en is dus geschorst. Het lullige is dat een van de betere spelers in dit seizoen die kaart onterecht kreeg: de penalty die scheidsrechter Joey Kooij aan Willem II gaf, was een cadeautje en komt Helmond Sport nu nóg duurder te staan. ,,Het was geen penalty, maar dat is niet de reden dat we verloren. We stonden gewoon slecht, terwijl we daarvoor vier duels niets weg gaven”, zegt Peeters.

Quote Met name in de energie moeten we een tand bijschake­len en er een harde wedstrijd van zien te maken Bob Peeters, Helmond Sport

Twijfelachtig

Ook Bryan Van Hove (arm), Tom Beugelsdijk (enkel), Gaétan Bosiers (enkel) en Michael Chacón (schouder) zijn er niet bij. Verder is het twijfelachtig of Jarno Lion en Peter van Ooijen meedoen; die laatste trainde donderdag wel mee, maar heeft last van zijn voet. Mogelijk sluiten enkele jeugdspelers daarom ook aan bij de wedstrijdselectie.

Peeters haalt zijn schouders op, hij moet roeien met de riemen die hij heeft. De trainer miste deze week zelf ook een paar trainingen vanwege griep, maar is hersteld. Hij noemt de 5-1 nederlaag in Tilburg van vrijdag ‘een tik op de kin’ en verwacht een reactie van zijn ploeg. ,,Met name in de energie moeten we een tandje bijschakelen en er een harde wedstrijd van zien te maken. We willen weer laten zien dat we een moeilijk te kloppen ploeg hebben.”

Volledig scherm Jurgen Streppel was tot de winterstop nog trainer van Roda JC, nu is hij technisch manager in Helmond © Pro Shots / Ron Baltus

Adviezen Streppel

Én de trainer wil na vier gelijke spelen en een nederlaag ook wel eens een keer winnen. Roda JC is de ploeg waar hij zelf tussen 1997 en 2000 nog speelde én waar Jurgen Streppel tot de winterstop nog trainer was. De technisch manager heeft Peeters deze week van de nodige adviezen voorzien. ,,Dat lijkt me logisch. Maar we kunnen lang en breed praten over de tegenstander, uiteindelijk moeten we het zélf op het veld laten zien”, benadrukt Peeters.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van der Meer, Culhaci; Mistrafovic, Lieftink; Van Keilegom, Lorentzen, Maddy; Kaars.