Helmond Sport kan flinke sprong maken tegen dolend Almere City FC: ‘Dan staan we waar we horen te staan’

Helmond Sport heeft maandagavond een uitgelezen kans om weer aansluiting te vinden met de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie. Bij een overwinning op het dolende Almere City FC - dat al acht duels zonder zege is - staat Helmond Sport twaalfde. ,,Dat is waar we horen te staan.”

Dat vindt trainer Wil Boessen althans. Helmond Sport pakte in de beginfase van het seizoen te weinig punten, ging daarna realistischer spelen en werd daardoor een ploeg die lastig te verslaan is. In de competitie dan, want in de beker verloren de Helmonders woensdag nog kansloos van FC Groningen. ,,Dat was voor ons een leerzame wedstrijd; onze zwakke punten werden blootgelegd door het hoge tempo van FC Groningen. We hebben daaruit ook geconstateerd dat als er jongens naar dat niveau door willen groeien, er nog een hele hoop werk te doen is.”

Quote De doelge­richt­heid van Lance is een opvallend fenomeen. Je kan hem overal neerzetten Wil Boessen, Helmond Sport

Tegen Almere City FC moet Helmond Sport weer laten zien wat het nu precies waard is in de eerste divisie. Thuis is de ploeg van Boessen al zes weken ongeslagen, die lijn moet maandagavond doorgetrokken worden tegen de ploeg uit Flevoland, die onder Gertjan Verbeek teleurstelt. ,,Almere City had de verwachting om bovenin mee te draaien, misschien was dat niet reëel. Als je zo ver van dat doel verwijderd bent, ga je problemen ondervinden. Toch hebben zij veel kwaliteit, al komt dat nu nog niet aan de oppervlakte. Het is aan ons om dat zo te houden.”

Lance Duijvestijn keert als speler van Almere City FC terug op De Braak. Hij is een van de weinigen die zich aan de malaise onttrekt in Flevoland.

Opvallend fenomeen

Eén van de spelers die zich aan de malaise onttrekt bij Almere City FC is Lance Duijvestijn, die in de zomer door Helmond Sport werd verkocht. Met drie goals en vijf assists is hij toch alweer bij acht goals betrokken. ,,Voor mij is dat geen verassing, de doelgerichtheid van Lance is een opvallend fenomeen. Je kan hem overal neerzetten.”

Helmond Sport moet dat gevaar aan banden leggen, maar dan wel zonder Dylan Seys (niet fit), Keyennu Lont (teen) en Arno Van Keilegom (lies). Verder is spits Jelle Goselink een twijfelgeval, nadat hij een tik kreeg op de training. Aan de andere kant keert Kevin Bukusu weer terug in de selectie, hij is hersteld van bovenbeenklachten.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Dolet, Goselink/Houttequiet.