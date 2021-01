Helmond Sport kan tegen MVV de stap naar het linkerrijtje maken: ‘Niet te makkelijk denken’

voorbeschouwingHet linkerrijtje lonkt voor Helmond Sport, dat al vijf wedstrijden op rij ongeslagen is en 2021 goed is begonnen. Voor dat linkerrijtje moet er vrijdagavond wel gewonnen worden van laagvlieger MVV. Trainer Wil Boessen wil niets liever. ,,We kunnen nu echt de onderste regionen verlaten”, stelt hij.

Het verschil met Roda JC, nummer tien op de ranglijst, is slechts twee punten. Tel daarbij op dat Helmond Sport in een flow zit en MVV dinsdag nog 120 minuten in de beker tegen Excelsior speelde en alle ingrediënten voor een mooi resultaat zijn aanwezig. ,,Laten we nu alsjeblieft niet te makkelijk gaan denken, juist dan kan het nog weleens misgaan. We worden steeds stabieler, dat moeten we ook tegen MVV laten zien”, benadrukt Boessen.

Hij zag linksback Berk Cetin eerder deze week terugkeren naar Kasimpasa, de Turkse club waar Helmond Sport hem van huurde. ,,Ik had hem het liefst gehouden, maar hij speelde voor niks bij ons. En de trainer daar wilde hem heel graag terug. Ergens doet het me ook goed dat we hem fit en beter hebben gemaakt. Hopelijk kan hij de stap daar zetten.” Cetin heeft een doorlopend contract bij Kasimpasa (tot 2023), maar speelde door een bepaalde regeling op amateurbasis in Helmond. De Duitse Turk (20) reed op eigen kosten op en neer vanuit Duitsland.

Play-offs?

Helmond Sport hoopt ook een stap te zetten. Enkele spelers dromen stiekem al van de play-offs. Karim Loukili stak zijn ambities na de 4-0 zege op FC Den Bosch bijvoorbeeld niet onder stoelen of banken. Boessen bewaart de rust. ,,Laten we eerst maar eens kijken hoe we er over drie of vier wedstrijden voor staan. Wij moeten met beide beentjes op de grond blijven”, zegt de trainer, die over een nagenoeg fitte spelersgroep kan beschikken. Alleen Orhan Dzepar (kuit) haakte deze week af, Dani Theunissen en Ramon de Wilde zijn al langer geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.