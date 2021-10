Helmond Sport kan weer lachen na knappe overwinning op Jong Ajax

Na drie nederlagen op rij kon Helmond Sport ook wel een succesje gebruiken. Het spelplan zat ook goed in elkaar tegen Jong Ajax, dat op papier met een hele aardige selectie naar De Braak was gekomen. Zo was er een basisplaats voor Devyne Rensch, die vorige maand nog debuteerde in Oranje, maar nu Jellert van Landschoot van scoren af moest zien te houden.

Dat lukte niet; Jong Ajax voetbalde wel makkelijker, maar had moeite met de 4-4-2-formatie van trainer Wil Boessen. Door de blessures van Arno Van Keilegom en Jules Houttequiet zat Helmond Sport ook krap in de buitenspelers, waardoor Boessen wel iets aan moest passen.

Ongelukkige achterstand

Dat pakte dus goed uit, al kwam Jong Ajax na 14 minuten nog wel op voorsprong via Naci Unuvar. De Ajacied schoot de bal recht op de doelman af, maar had het geluk dat Robin van der Meer zijn schot van richting veranderde: 0-1. Helmond Sport moest in de achtervolging.

En dat deden de Helmonders. Jong Ajax voetbalde dan wel makkelijker, de thuisploeg kwam er geregeld gevaarlijk uit en had de beste mogelijkheden. Na kansen voor Jelle Goselink en Jossué Dolet was het in de 41ste minuut wél raak. Na een snelle counter schoot Van Landschoot de bal in twee instanties voorbij doelman Jay Gorter: 1-1.

Snelle treffer

In de tweede helft werd het al snel nóg mooier voor Helmond Sport. Boyd Reith gaf de bal in de 50ste minuut hard voor, Ajax-captain Youri Regeer miste de bal volledig en Dolet kon zo zijn eerste doelpunt voor Helmond Sport maken: 2-1. En dat tijdens zijn basisdebuut; de van KV Mechelen gehuurde spits, die pas heel laat kwam, was één van de twee spitsen.

Daarna zette Jong Ajax nog wel aan, maar was het Helmond Sport dat de voorsprong wist te vergroten. Van Landschoot schoot de bal uit een corner hard tegen de touwen: 3-1. En daar bleef het ook bij op De Braak, waardoor Helmond Sport zijn derde seizoenszege boekte én de laatste plaats verlaat.

Scoreverloop: 14. Unuvar 0-1, 41. Van Landschoot 1-1, 50. Dolet 2-1, 78. Van Landschoot 3-1.

Scheidsrechter: Smit.

Gele kaarten: Fitz-Jim (Jong Ajax)

Helmond Sport: Havekotte; Reith (86. Breugelmans), De Bie, Van der Meer, Van Hove (76. Van der Sluijs); Vereijken, Lion, Bosiers (76. Bukusu), Van Landschoot; Dolet (59. Lont), Goselink (86. Hendrikx).