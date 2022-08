Helmond Sport kan zijn nieuwste aanvallende wapen direct gebruiken tegen Jong AZ: ‘Ze leveren goed werk’

Lorentzen speelde vorige week donderdag nog 87 minuten tegen KFUM Oslo en was daarin goed voor één goal en één assist. Tijdens die wedstrijd in de Noorse hoofdstad zaten Helmond Sport-scouts Sam Strijbosch en Eric Clijnk op de tribune en raakten zij definitief overtuigd van de aanvaller, die via de datascouting in het vizier was gekomen. Het spreekt in het voordeel van Lorentzen dat de Noorse eerste divisie al volop bezig was, hij is dus fit.