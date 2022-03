Helmond Sport kleineert NAC met grootste zege van het seizoen

Een overwinning voor Helmond Sport? Niemand die er een stuiver voor gaf: de Helmonders misten een klein peloton aan spelers en NAC, de nummer acht van de eerste divisie, had al zes duels op rij gewonnen. En toch veegde Helmond Sport vrijdag de vloer aan met NAC.

Daar zag het in de beginfase nog niet naar uit, de wedstrijd begon rommelig, maar daarna nam NAC het heft in handen. Odysseus Velanas (die ooit op huurbasis voor Helmond Sport speelde) had de 0-1 moeten maken, maar Mike Havekotte redde tot twee keer toe fraai. De doelman had even later ook een antwoord op een inzet van Ezechiel Banzuzi, het bleef 0-0.

Ongekende luxe

Daarna was het Helmond Sport dat de klok sloeg: in de 38ste minuut schatte een verdediger van NAC de bal verkeerd in en gaf Jellert Van Landschoot de bal aan Thomas Beekman, die met een fraai stiftje scoorde: 1-0. Even later was diezelfde Beekman de aangever bij de 2-0, hij legde de bal breed op Dylan Seys. Een ongekende luxe voor de Helmondse hekkensluiter.

En in de tweede helft werd het alleen nog maar mooier. Boyd Reith maakte met een intikker al snel zijn eerste doelpunt als profvoetballer én de 3-0 voor Helmond Sport. Ook daar bleef het niet bij, in de 61ste minuut gaf Seys een voorzet op clubtopscorer Van Landschoot, die zijn man goed uitkapte en de bal in de dak van het doel schoot: 4-0. Het stond er toch echt.

Debuut Essakkati

NAC kreeg daarna nog wel kansjes op de 4-1, maar Helmond Sport maakte nog het meest aanspraak op een doelpunt. Essakkati was er nog het dichtst bij, de piepjonge Helmonder is de eerste speler uit de nieuwe jeugdopleiding die door is gestroomd, en nam de bal enkele tellen na zijn invalbeurt vol op de slof. Dat schot ging maar rakelings naast het doel van NAC.

Scoreverloop: 38. Beekman 1-0, 43. Seys 2-0, 47. Reith 3-0, 61. Van Landschoot 4-0.