Helmond Sport klimt uit de kelder van de Keuken Kampioen Divisie na zege op Jong Utrecht

Elmo Lieftink werd de grote man op De Braak. Met een werkelijk waar schitterende goal zette hij Helmond Sport op koers. De middenvelder krulde na 35 minuten een vrije trap vanaf pakweg twintig meter fraai over de muur in de hoek: 1-0. Voor Lieftink was het zijn tweede treffer dit seizoen. Hij besliste in oktober het duel bij Jong Ajax (0-1).

Het doelpunt van Lieftink was het spaarzame hoogtepunt in vijf kwartier voetbal. Alleen in het eerste kwartier deed Helmond Sport aan klantenbinding. Zo kreeg Martijn Kaars in de eerste vijf minuten drie kansen. Maar de clubtopscorer leverde slechts een rollertje af, een schot op doelman Kevin Gadellaa en een pegel in het zijnet.

Niet op scherp

En niet alleen Kaars had het vizier niet op scherp. Ook Arno Van Keilegom faalde in het begin van het duel met de beloften die maandag nog NAC van het kastje naar de muur had gespeeld. Hij schoot te slap met buitenkant rechts. Vlak erna trof Jelle Goselink hard de lat. De spits stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Hij verving de geschorste Eros Maddy.

Die missers werden Helmond Sport niet fataal. Omdat Jong FC Utrecht wel heel matig was. Slechts een keer hoefde doelman Mike Havekotte van de thuisploeg op te treden. Het duel bleef wel lang spannend omdat Helmond Sport niet echt op jacht ging naar de bevrijdende tweede treffer. De Brabanders kozen voor balbezit, in plaats van een pass met risico.

Desondanks kwam de 2-0 alsnog. Invaller Marcus Scholten bleef in de 84ste minuut koel toen Lieftink hem oog in oog zette met Gadellaa.

Zo hield Helmond Sport drie keer op rij de nul. En dat is best een unieke prestatie. Drie cleansheets op gebeurde was voor het eerst sinds december 2016.