Helmond Sport komt horrorstart tegen De Graafschap niet te boven, ziet ook Ruud Brood

Het bijzijn van Brood was opvallend. Weken geleden kwam naar buiten dat hij een van de voornaamste kandidaten zou zijn om Sven Swinnen op te volgen. De Belg werd een maand geleden buiten gegooid vanwege de teleurstellende resultaten van het hyperambitieuze Helmond Sport. Brood zit na zijn ontslag bij ADO Den Haag in februari zonder club.

Zelf ontkende hij stellig dat zijn aanwezigheid iets te maken zou hebben met de vacante trainersfunctie in het GS Staalwerken Stadion. Brood vertelde in de rust van het duel Helmond Sport-De Graafschap dat hij op uitnodiging van Mario Verlijsdonk, zijn oud-assistent, op de tribune zat.

Hoger puntengemiddelde

Beneden in het coachvak maakte Bakens zijn meters. Het duel met De Graafschap was alweer de vierde wedstrijd van de interim-trainer. Met zes punten heeft hij een hoger puntengemiddelde dan zijn voorganger gehaald. In de twaalf wedstrijden onder Swinnen pakte Helmond Sport negen punten namelijk.

Voor Bakens was de wedstrijd tegen De Graafschap er een met een speciaal tintje, zo gaf hij van te voren al aan. Omdat het vermoedelijk zijn laatste was als interim-trainer van Helmond Sport én bovenal vanwege de opponent. De coach, getogen in Groesbeek en woonachtig in Duiven, is een kind van De Vijverberg. Bij De Graafschap debuteerde hij als 19-jarige in de eredivisie en speelde er dik acht jaar terug zijn laatste wedstrijd als profvoetballer.

Dramatische start

Een fraai weerzien werd het niet voor Bakens. Allemaal dankzij een dramatische start. Na twaalf minuten stond de ploeg die vanwege Movember speelde in speciale shirts met snorren al op een 2-0 achterstand. Tweemaal liet de defensie van Helmond Sport zich in de luren leggen. Eerst bij een lange ballen van Rio Hillen, daarna door een loopactie in de diepte van Mees Kaandorp.

Bij de 0-1 tastte doelman Mike Havekotte mis nadat Camiel Neghli de hoge pass met zijn borst meenam. Vlak ervoor liet Robin van der Meer zich verschalken. De verdediger, teruggekeerd in de basis vanwege de afwezigheid van Tom Beugelsdijk, een van drie geschorsten bij Helmond Sport, liet Nehgli uit zijn rug weglopen. Zes minuten later reageerde Havekotte halfbakken op een inzet van de geheel vrijstaande Kaandorp: 0-2.

Helmond Sport, dat ook acteerde zonder Tom Beugelsdijk en Michal Chácon, stelde daar in de hele wedstrijd slechts twee goede pogingen van Hakon Lorentzen tegenover. De aanvallende onmacht is tekenend voor de laatste weken. Zonder de geblesseerden Eros Maddy en Peter van Ooijen zijn de Helmonders in alles vleugellam.

Het is voor de nummer negentien (voorlaatste) van de eerste divisie te hopen dat de twee buitenspelers na de mini-winterstop - Helmond Sport speelt vanwege het WK de volgende wedstrijd pas op 12 december - weer fit zijn. Of er dan een nieuwe trainer voor de groep staat? Technisch manager Louis Coolen predikte eerder deze week nog geduld. Een langere periode van Bakens, met een stroman als Ruud Kaiser, behoort zelfs tot de opties.

