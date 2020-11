Helmond Sport krijgt er per direct drie spelers van VVV-Venlo bij

Helmond Sport heeft de selectie per direct uitgebreid met drie spelers van VVV-Venlo, de club waar de Helmonders al mee samenwerken. Joël Roeffen (19), Jessy Hendrikx (18) en Ramon de Wilde (19) komen sowieso tot en met december over van VVV onder 21, dat door het coronavirus voorlopig toch geen wedstrijden speelt.

Technisch manager Louis Coolen en bestuurslid Ari de Kimpe hadden eerder deze week een gesprek met Roger Bongaerts en Stan Valckx, respectievelijk hoofd opleidingen en technisch manager in Venlo, over de al bestaande samenwerking tussen de clubs. Die was er vooral een op papier om aan de licentie-eis van de KNVB te voldoen.

Nu komen er dus drie spelers naar Helmond, het is de bedoeling dat zij maandag of dinsdag al op De Braak gaan trainen. Omdat de clubs op papier een gezamenlijk beloftenteam hebben, kan dat buiten de transferperiode om geregeld worden. Wél met één restrictie: zodra de spelers voor Helmond Sport in actie komen, kunnen zij niet meer in het eerste van VVV spelen. Roeffen, Hendrikx en De Wilde zijn daar nu ook nog niet aan toe, daarom laat VVV hen ook ervaring opdoen in Helmond.

,,Zij spelen tot en met december sowieso geen competitie. Daarom hebben we in overleg met Roger Bongaerts de drie beste spelers van de onder 21 naar Helmond gehaald. Zo zijn wij ook weer in de aantallen gevuld”, aldus trainer Wil Boessen. Door de komst van het drietal bestaat zijn selectie uit 21 veldspelers en drie doelmannen.

Volledig scherm Joel Roeffen is een rechtervleugelverdediger, ook hij speelde in de voorbereiding mee met het eerste elftal. © BSR Agency

De drie VVV’ers wachten nog op hun officiële debuut in het betaalde voetbal; Roeffen is een rechtsback uit Cuijk die in de voorbereiding nog een oefenwedstrijd met het eerste speelde, net als centrale verdediger Hendrikx, die woonachtig is in Blerick. Zij spelen al sinds het begin van dit decennium in de Venlose opleiding, De Wilde is een aanvallende middenvelder die vorig seizoen nog in de Regionalliga Nord bij Schwarz-Weiss Rehden actief was.

Zij spelen dus sowieso tot en met december in Helmond; in de winterstop wordt bekeken hoe de situatie dan is, mogelijk gaat het onder-21 in het nieuwe jaar wél weer competitie spelen, en/of de spelers op De Braak blijven.