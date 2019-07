Helmond Sport krijgt er vijf om de oren tegen Eredivisionist Heracles Almelo

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Niels Leemhuis opende tien minuten na rust op aangeven van Teun Bijleveld de score. Enkele minuten later werd de mooiste treffer van de middag gemaakt. Robin Pröpper zag Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel te ver voor zijn goal staan en schoot nog van eigen helft over de keeper heen: 2-0.

Heracles Almelo nam geen gas terug en ongeveer twintig minuten voor tijd viel de 3-0 toen Joey Konings het snelst bij een afgevallen bal was en in de korte hoek van invalkeeper Stefan Tielemans raak schoot. Konings was vijf minuten later ook de maker van de 4-0 uit een corner. Het slotakkoord was ruim vijf minuten voor tijd voor invaller Silvester van der Water die de verre kruising vond.