Helmond Sport laat tegen tiental Telstar uitgelezen kans op zege liggen

Er was Helmond Sport veel aan gelegen om weer eens punten te pakken: de teller stond in 2022 nog altijd op 0 en de laatste thuiszege dateert alweer van 1 oktober. Nu was er ook eindelijk weer eens thuispubliek, maar dat hielp de Helmonders, bij wie Maxime De Bie en Dylan Seys op de bank begonnen, aanvankelijk niet: Telstar domineerde het eerste halfuur.

De nummer 13 van de ranglijst, die weer aardig compleet was na een coronagolf, voetbalde makkelijker en Helmond Sport kreeg ook maar geen grip op de 5-3-2-formatie. Dat bleek wel in de 18de minuut: de scherpe voorzet van Randy Wolters werd gemist door Paul Fosu-Mensah, vervolgens verloor Robin van der Meer het duel van Rein Smit, die zo 0-1 maakte.

Terechte rode kaart

Diezelfde Smit had even later ook de 0-2 op zijn schoen, maar die viel niet. En toen was daar plots dé kans op een ommekeer: Telstar-verdediger Roman Kuklin haalde na 33 minuten de doorgebroken Aaron Bastiaans neer en kreeg terecht een rode kaart. Daardoor keerden de kansen van de thuisploeg; nadat Jellert Van Landschoot eerst nog de lat trof, was het Arno van Keilegom die vlak voor rust met een droge knal alsnog de gelijkmaker forceerde: 1-1.