Helmond Sport laat zege glippen tegen tiental FC Dordrecht; 18 duels zonder overwinning

En of er iets op het spel stond bij Helmond Sport - FC Dordrecht. De ploeg van trainer Wil Boessen moest winnen om in elk geval weer op gelijke hoogte te komen met FC Dordrecht. En zo weer een beetje perspectief te krijgen om die vermaledijde laatste plaats te verlaten.

De Helmonders deden dat met twee wijzigingen in de basis; Jeffrey Neral verving de zieke Daan Klomp en Orhan Dzepar kreeg de voorkeur boven Joeri Poelmans. Met die elf begon Helmond Sport nog redelijk aan het duel, Diego Snepvangers kreeg een kans, maar keeper Mike Havekotte was er op tijd bij. Daarna was FC Dordrecht de minst slechte van de twee, het is ook niet voor niets dat beide teams laatste en een-na-laatste op de ranglijst staan.

FC Dordrecht kreeg ook mogelijkheden om te scoren voor rust, Achraf El Bouchataoui was twee keer heel dichtbij: hij schoot over en van dichtbij op de lat. Vlak voor die laatste poging had Stijn van Gassel - het enige lichtpuntje bij Helmond Sport deze weken - zijn ploeg al op de been gehouden. Helmond Sport mocht dan ook blij zijn dat het met 0-0 de rust in ging.

Rood Dordrecht, penalty Helmond Sport

In de tweede helft keerden uit het niets de kansen in Helmonds voordeel. Ferry de Regt schoot de bal uit een scrimmage op doel, FC Dordrecht-speler Jordy Wehrmann zag geen andere mogelijkheid dan de bal met zijn handen uit het doel te slaan: rode kaart en een strafschop voor Helmond Sport. Tibeau Swinnen schoot vanaf elf meter beheerst raak: 1-0.