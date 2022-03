Helmond Sport licht geen enkele optie: club heeft extra bedenktijd nodig voor drietal spelers

Helmond Sport heeft de opties in de aflopende contracten van Dylan Seys (25), Keyennu Lont (21) en Paul Fosu-Mensah (20) niet gelicht. Dat wil niet zeggen dat het einde verhaal is voor het drietal in Helmond: de club heeft extra bedenktijd nodig, ook omdat de nieuwe staf pas zes weken bezig is.

Technisch manager Louis Coolen benadrukt dat Nederlandse profclubs volgens de COA-regelgeving vóór 1 april kenbaar moeten maken welke opties in aflopende contracten wel of niet worden gelicht. En dat is dus net te kort dag voor de Helmonders. ,,De nieuwe staf is pas net begonnen, we zijn momenteel achter de schermen ook druk bezig om te kijken hoe we de selectie voor volgend seizoen in willen richten. Dat kost tijd”, benadrukt Coolen.

De club kijkt daarbij naar het huidige niveau, potentie, maar ook naar het budget. Volgend seizoen gaat er naar alle waarschijnlijkheid met een hoger spelersbudget gewerkt worden dan in dit seizoen en dus is het nog vroeg om nu al knopen door te hakken over de toekomst van Seys, Lont en Fosu-Mensah. ,,We nemen nu ook zeker geen afscheid van deze spelers, we gaan later nog met hen in gesprek over de toekomst”, verduidelijkt Coolen.

In het geval van Lont is het plausibel dat de optie niet is gelicht: de aanvaller kwam met hoge verwachtingen over van Feyenoord, maar kwam amper in actie door een teenblessure. Zijn seizoen zit er ook al op. Seys kwam in de zomer met een flinke conditionele achterstand binnen, maar is inmiddels fit en basisspeler. Helmond Sport wil hem de komende weken verder beoordelen, net als Fosu-Mensah. Die laatste had ook even tijd nodig, maar is in het 3-4-3-systeem een vaste waarde geworden.