Helmond Sport liet De Graafschap wankelen: ‘We zijn uiteindelijk op kwaliteit afgetroefd’

Dit Helmond Sport is moeilijk te peilen. Soms is het helemaal niks, een andere keer is het juist alles. En dus kan het zomaar gebeuren dat de Helmonders een titelkandidaat als De Graafschap aan het wankelen brengen. ,,Vorig seizoen had ik het gevoel dat we vaak kansloos een wedstrijd in gingen, nu niet", stelde Tibeau Swinnen na de 1-2 nederlaag tegen de Doetinchemmers. Hij vervolgde: ,,We hebben soms een slechte dag, maar als we een goede dag hebben - zoals nu tegen De Graafschap - kunnen we van iedereen winnen. Het moet wél constanter. Nu is het de ene week een zeven en de andere week een twee."