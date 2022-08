Helmond Sport lijdt onnodige nederlaag in Breda: ‘Zuur dat niet een van onze kansen er in gaat’

De grote vraag bij Helmond Sport is wie er op moet staan om dit seizoen voor doelpunten te gaan zorgen. Zeker na het vertrek van Jellert Van Landschoot – die deze week naar het Belgische Deinze vertrok – lijkt de garantie op doelpunten broos. De transfer van de Belg stond volgens coach Sven Swinnen al even in de sterren geschreven en de club werkt op de achtergrond dan ook aan de komst van minimaal één waardige vervanger. Dat is nodig ook, want tegen NAC lukte het ondanks enkele goede mogelijkheden niet om het net te vinden.