Helmond Sport lijdt tegen MVV derde nederlaag op rij

Belabberd begin

Met die vernieuwde basiself begon Helmond Sport belabberd aan de wedstrijd. Het elftal van trainer Roy Hendriksen speelt in feite nergens meer om en dat was het eerste halfuur ook te zien. De spelers van MVV kregen alle ruimte om het spel te maken en kwamen wel heel erg makkelijk op 0-2. In de 10de minuut schoot Jonathan Okita vanaf de rand van het strafschopgebied simpel raak, in de 32ste minuut werd hem al helemaal geen strobreed in de weg gelegd: de aanvaller van MVV mocht de bal aannemen, vervolgens goed leggen en daarna nog rustig een hoek uitzoeken: 0-2. Arne Naudts deed in de 37ste minuut nog wat terug door van dichtbij hard raak te schieten, zodoende werd het 1-2.

Okita maakt er drie

In de tweede helft oogde Helmond Sport veel scherper dan voor rust. Nadat Furhgill Zeldenrust eerst nog over het doel had geschoten, was het in de 60ste minuut wél raak. MVV-doelman Michael Verrips had eerst nog een prima redding in huis op de kopbal van Braber, maar was kansloos op de rebound van clubtopscorer Jordy Thomassen. Die goal maakte wat los bij Helmond Sport, dat vol voor de zege ging en een aantal malen dicht bij de 3-2 was. Uiteindelijk werd er ook gescoord, maar juist door MVV. In de 90ste minuut maakte Okita zijn derde van het duel en bepaalde hij de eindstand op 2-3.