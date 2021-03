Helmond Sport maakt flinke sprong op ranglijst na ruime uitzege op Excelsior

Hij kon het zelf ook niet helemaal geloven, maar het was toch écht Dean van der Sluijs die Helmond Sport na een klein uur spelen op voorsprong zette tegen Excelsior. De linksback maakte zijn eerste van het seizoen na een vloeiende aanval met voorzet van Boyd Reith.

Of het verdiend was? Op dat moment nog niet per se. Excelsior begon iets beter dan Helmond Sport aan de wedstrijd; Joel Zwarts was na een kwartier ook dicht bij de 1-0, maar doelman Stijn van Gassel kon de bal met moeite, maar wel fraai, over het doel tikken. Na een halfuur trok Helmond Sport de wedstrijd steeds meer naar zich toe en had het ook moeten scoren.

Vereijken raakt de paal

Sander Vereijken, die deze week zijn contract verlengde, schoot op slag van rust nog op de paal en even later dook clubtopscorer Lance Duijvestijn alleen op voor het Excelsior-doel, maar hij stuitte op doelman Alessandro Damen. En dus ging Helmond Sport met 0-0 rusten.

In de tweede helft begon Excelsior opnieuw sterker dan Helmond Sport, dat slordig was in balbezit. Excelsior wist daar niet van te profiteren, het was Helmond Sport dat dus via Van der Sluijs op voorsprong kwam. Daarna ging Excelsior drukken, onder meer door Elías Már Ómarsson (goed voor 18 doelpunten) in de ploeg te brengen. Het leek ook nog even spannend te worden.

Zinderende slotfase

Sander Fischer kwam als stormram in de ploeg en had de 1-1 op zijn schoen, net als Omarsson die even later maar rakelings naast kopte. Het werd echter 0-2, invaller Jordy Thomassen wipte de bal na een counter in het doel. En even later maakte Arno Van Keilegom er met een fraaie pegel ook nog 0-3 van.

En bij 0-3 bleef het ook. Een mooi resultaat voor de Helmonders die daardoor van plaats veertien naar plaats elf op de ranglijst stijgen en Excelsior (9de) weer in het vizier hebben.