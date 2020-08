Helmond Sport maakt het nog spannend, maar start competitie met verdiende uitzege bij TOP Oss

nabeschouwingHelmond Sport bracht zichzelf nog in de problemen, maar met een 1-2 uitzege bij TOP Oss is de ploeg van Wil Boessen prima aan de competitie begonnen. Jeff Stans en Arno Van Keilegom waren trefzeker, door een rode kaart van Orhan Dzepar werd het in de slotfase nog onnodig spannend.

Helmond Sport startte furieus aan de eerste officiële wedstrijd sinds 6 maart, toen werd het op De Braak 1-1 tegen FC Dordrecht. Boyd Reith, Alec Van Hoorenbeeck, Dean van der Sluijs, Lance Duijvestijn, Karim Loukili en Arno Van Keilegom stonden voor het eerst in de basis bij de Helmonders en maakten hun debuut, Guus Joppen bleef op de bank met een lichte blessure. Van Hoorenbeeck en Orhan Dzepar vormden het defensieve centrum.

Zij zagen hoe hun ploeg al na 3 minuten op voorsprong kwam. Loukili nam een vrije trap, TOP werkte de bal halfslachtig weg en Jeff Stans schoot uit de rebound prima raak: 0-1. Voor Stans was het zijn eerste treffer sinds maart 2018, de aanvoerder van Helmond Sport is sowieso een totaal andere speler dan vorig seizoen. Hij is fit, gretig, strooide af en toe met passes en schoot dus ook nog raak. Helmond Sport verzuimde om de score na die vroege treffer uit te breiden, Duijvestijn was voor rust nog het dichtst bij de 0-2, maar hij schoot in het zijnet.

Jeff Stans schoot Helmond Sport al na 3 minuten op voorsprong.

Van Gassel let goed op

En dus bleef TOP in de wedstrijd. En omdat Helmond Sport kwetsbaar was met ruimte in de rug en af en toe wel erg nonchalant uitverdedigde, kregen de Ossenaren kansen op de gelijkmaker. Die kwam er niet, ook al omdat Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel goed op stond te letten én omdat TOP voorin wel erg weinig kwaliteit heeft. Opvallend genoeg bleef de ervaren Lars Hutten, die nog voor Helmond Sport speelde, lang op de bank.

In de tweede helft begon Helmond Sport opnieuw sterk; Sander Vereijken en Jordy Thomassen stuitten in eerste instantie nog op doelman Bo Geens, maar in de 56ste minuut was de verdiende 0-2 dan eindelijk daar. Boyd Reith vuurde de bal op doel, de rebound was een prooi voor van Keilegom: 0-2. Daarmee leek het wel gespeeld.

Rode kaart Dzepar

Léék, want Helmond Sport bracht zichzelf nog in de problemen. Dzepar pakte tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart, waardoor Helmond Sport met tien man verder moest. Even later werd het ook nog 1-2, Dennis van der Heijden kopte raak. Het werd nog spannend, maar uiteindelijk trok Helmond Sport de zege over de streep.

Een ongekende luxe, de laatste keer dat Helmond Sport een uitwedstrijd won was op 18 oktober 2019 (1-2 bij FC Dordrecht). Uitzeges zijn de laatste jaren sowieso schaars op De Braak, daarom is dit ook een flinke opsteker.

Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Vereijken (79. Van de Vorst), Duijvestijn (82. De Bie); Van Keilegom (70. Respen), Thomassen, Loukili.