Helmond Sport maakt pas op de plaats in vierde periode na zware nederlaag in Volendam

Helmond Sport heeft een forse tik gekregen in de strijd om de vierde periode; FC Volendam was vrijdagavond een maatje te groot: 5-1. De Helmonders werden na rust compleet overrompeld door de wervelende Volendammers.

Het avondje Volendam begon nog zo mooi voor Helmond Sport, dat op pole-position lag voor de vierde periode. Lág inderdaad, want de Helmonders wisten de 0-1 voorsprong die ze na de eerste helft hadden niet over de streep te trekken in Volendam. Die voorsprong was al een klein wonder; de thuisploeg had het initiatief en kreeg de beste kansen, maar juist Helmond Sport scoorde.

Hands bij Helmonds doelpunt?

Lance Duijvestijn snoepte de bal af van Denzel Kasius en bediende Arno Van Keilegom, die in de 10de minuut met een droge knal de 0-1 maakte. Alweer de negende treffer van de huurling van KV Mechelen, die nog wel tot enige discussie leidde. Want raakte Duijvestijn de bal niet met zijn handen toen hij de bal afpakte? Arbiter Jannick van der Laan keurde de treffer in elk geval goed.

In de 3de minuut mocht Helmond Sport ook al niet klagen toen Orhan Dzepar de bal tegen zijn arm kreeg in het strafschopgebied. Ook daar zag Van der Laan geen hands in, dus kon Helmond Sport even later via Van Keilegom op voorsprong komen. Het bleef ook bij 0-1 in de eerste helft.

Volendamse wervelstorm

Na rust was het een ander verhaal. FC Volendam verzilverde het overwicht dat het had nu wél, en hoe. Binnen 4 minuten krulde Ibrahim El Kadiri de bal al in de verre hoek achter keeper Stijn van Gassel: 1-1. Het was de aanzet voor een Volendamse storm, met een Helmonds windstootje tussendoor. Karim Loukili stormde op het doel af, maar zijn schot trof doelman Nordin Bakker.

FC Volendam schoot wél met scherp. Het was Derry John Murkin die in de 57ste minuut de 2-1 maakte na een fijn passje van Feyenoord-huurling Francesco Antonucci. Die goal werd ingeleid door een foute pass van Boyd Reith, normaal altijd een zekerheidje. Het werd binnen het uur ook nog 3-1, deze keer was het Kasius die Dean van der Sluijs aftroefde en koel raak schoot.

Samuele Mulattieri bepaalde de eindstand met twee prima spitsendoelpunten ook nog op 5-1. Een forse nederlaag dus voor Helmond Sport, dat even een pas op de plaats maakt in de strijd om de vierde periode: Jong PSV en SC Cambuur wonnen namelijk wel. Helmond blijft op 10 punten staan en reist volgende week naar koploper SC Cambuur.

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen (81. Bastiaans), Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken (62. De Bie), Duijvestijn, Dzepar; Van Keilegom, Goselink (76. Thomassen), Loukili.