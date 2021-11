Helmond Sport maakt pas op de plaats na dramatische start tegen Almere City FC

Helmond Sport heeft een mooie kans om aan te sluiten in de middenmoot laten schieten door met 1-2 te verliezen van het dolende Almere City FC. Met name aanvallend was het opnieuw erg pover wat de ploeg van trainer Wil Boessen liet zien, na rust werd er zelfs amper op doel geschoten.

De voortekenen waren nog zo gunstig. Almere City verkeert in een vertrouwenscrisis, met acht duels zonder zege, en Helmond Sport was alweer zes weken ongeslagen in eigen huis. Hoe de thuisploeg dan toch zó dramatisch aan een wedstrijd kon starten? Dat is een raadsel.

Binnen 13 minuten was het al 0-2. Eerst was het Lance Duijvestijn die met een fijn passje de wel erg vrijstaande Jonas Arweiler vond: 0-1. Juist Duijvestijn, die vorig seizoen nog uitblonk op De Braak en vlak voor de aftrap daarvoor nog in het zonnetje werd gezet. Even later wist Arweiler opnieuw de ruimte te vinden en maakte hij er op onberispelijke wijze ook 0-2 van.

Gemankeerde voorhoede

Een ongekend slechte start van Helmond Sport, dat daarna wel langzaam het initiatief nam. Maar zoals wel vaker in dit seizoen ontbrak het aan vernuft en kwaliteit in de gemankeerde voorhoede. Keyennu Lont, Dylan Seys, Arno Van Keilegom en Jelle Goselink ontbraken door blessures; de piepjonge Jossué Dolet en Jules Houttequiet konden moeilijk een vuist maken.

Maar op slag van rust was daar zoals wel vaker dit seizoen Jellert Van Landschoot. De Belg kapte zich knap vrij en schoot de bal vervolgens goed binnen: 1-2. Alweer de zevende goal van het seizoen voor de linkspoot, die Helmond Sport zo weer terug in de wedstrijd bracht.

Volledig scherm Jellert van Landschoot maakte op slag van rust nog wel de aansluitingstreffer, maar daar bleef het ook bij. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Blessure Vereijken

Ook in de tweede helft had Helmond Sport dan wel veel de bal, de ploeg deed er bijzonder weinig mee. Het was een soort van schijndominantie, Almere City FC hield de rangen goed gesloten. Trainer Wil Boessen had ook weinig wisselmogelijkheden, Sander Vereijken viel ook nog eens uit met een knieblessure. Boessen probeerde nog wel wat te forceren, maar uiteindelijk kwam Helmond Sport niet verder dan een rollertje van Dolet, die in de slotfase nog een kopstoot probeerde uit te delen en daarvoor een rode kaart kreeg.

En dus bleef het bij 1-2 en leed Helmond Sport voor het eerst sinds 17 september weer eens een thuisnederlaag en kwam de reeks van vier ongeslagen competitieduels ten einde. Maar het pijnlijkste is nog dat de ploeg de kans om aan te sluiten in de middenmoot liet schieten.

Karakteristieken:

Scoreverloop: 7. Arweiler 0-1, 12. Arweiler 0-2, 43. Van Landschoot 1-2

Scheidsrechter: Gerrets.

Gele kaarten: Tunga (Almere City FC)

Rode kaart: Dolet (Helmond Sport).

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken (73. Vereijken), Lion, Bosiers (82. Van Hove), Van Landschoot; Dolet, Houttequiet (65. Hendrikx).