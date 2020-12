Helmond Sport maakt pas op de plaats tegen Go Ahead Eagles

Helmond Sport-verdediger Alec Van Hoorenbeeck liep met de pest in zijn lijf van het veld na 45 minuten. De KV Mechelen-huurling was woest toen Antoine Rabillard de bal in de 19de minuut op fraaie wijze in de verre hoek krulde. Even daarvoor was spits Sam Hendriks aan het shirt van de Helmond Sport-verdediger gaan hangen, maar de arbiter vond het niks: 0-1.

Helmond Sport in de problemen

Dat was extra vervelend omdat Helmond Sport voor rust gelijkwaardig was aan Go Ahead, de ploeg uit Deventer deed één ding echter beter: scoren. Waar Guus Joppen (kopbal nét naast) en Lance Duijvestijn (kopbal fraai gered door doelman Jay Gorter) twee keer dicht bij een doelpunt waren, scoorde Go Ahead dus wel. Op slag van rust knikte Sam Beukema uit een corner ook nog eens de 0-2 binnen. En dus moest Helmond Sport in de achtervolging.

In de tweede helft lieten de Eagles het initiatief aan Helmond Sport, dat enkel nog gevaarlijk werd uit standaardsituaties. Gaétan Bosiers, opnieuw de rechtsbuiten van dienst, schoot een keer vanaf de rand van de zestien over en Duijvestijn knikte even later nog op de lat.

Debuut VVV’er Hendrikx

Dat was het wel, ook invallers Jordy Thomassen en Jessy Hendrikx - die onlangs overkwam van VVV en zijn debuut maakte - scoorden niet op De Braak. En dus verliest Helmond Sport voor nu de aansluiting met Go Ahead én het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie.