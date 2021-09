Helmond Sport met ‘Ferrari’ en ontspannen gevoel naar VVV-Venlo: ‘Kan ineens omslaan’

De seizoensstart mag qua punten dan wel tegenvallen, toch komt het volgens trainer Wil Boessen goed met Helmond Sport. De 0-3 nederlaag tegen Jong FC Utrecht was vervelend, maar heeft de voorbereiding op het uitduel met VVV-Venlo van vrijdag niet verstoord. ,,Ik blijf erbij dat we op de goede weg zijn.”

Helmond Sport creëerde amper kansen en vanaf de tribunes klonk er kritiek, zo wilden de fans Dylan Seys langer in actie zien. ,,Het is mooi dat de fans zo met hem meeleven, hij kan zomaar een publiekslieveling worden. Dylan is goed op weg en werkt hard, hij heeft alleen nog tijd nodig. Ik zeg weleens dat hij nu nog een Ferrari is met de tank van een Fiat Panda. Met de pk's die hij heeft, is die tank nu zo leeg, we zijn bezig om die tank te vergroten.”

Quote Ik zeg weleens dat Dylan een Ferrari is met de tank van een Fiat Panda, we zijn bezig om zijn tank groter te maken Wil Boessen, Helmond Sport

Terug naar de seizoensstart, die valt met zes punten uit zeven duels wat tegen. De eerste vijf wedstrijden was het spel veelbelovend, maar de laatste twee duels met FC Eindhoven en Jong FC Utrecht was het stroever. ,,Vergeet niet dat het vorig seizoen ook even duurde voordat we punten pakten. Toen het eenmaal draaide, zetten we een mooie reeks neer. Ook nu kan het ineens omslaan”, zegt Boessen.

De trainer liet ook geen beelden meer zien van het duel met Jong FC Utrecht. Hij wil het ‘positieve gevoel’ vast houden. ,,Iedereen is ontspannen”, zegt Boessen. Volgens hem liggen er kansen tegen de ploeg uit Venlo. De degradant heeft een jasje uitgedaan en leunt op veel jonge spelers. ,,Zo spelen ze ook. Frivool, maar wel met veel mensen achter de bal.”

Het treffen in Venlo is voor Boessen altijd speciaal, hij werkte tien jaar (2002-2012) in Venlo en hield de ploeg als interim-trainer nog ooit in de eredivisie. Bovendien staat er met Jos Luhukay een oude bekende als trainer voor de groep in Venlo, de twee speelden begin jaren ’90 nog samen bij SVV. ,,Ik heb zelfs een tijdje bij Jos gewoond. Toen hij trainer was bij Borussia Mönchengladbach wilde hij me nog als assistent, helaas ging dat toen niet door.”

Helmond Sport is nagenoeg compleet in Venlo, Keyennu Lont ontbreekt nog altijd met een teenblessure, hij sluit volgende week weer volledig aan. Verder is Jossue Dolet nog een twijfelgeval, hij voelt zich niet helemaal lekker.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Van Landschoot; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.