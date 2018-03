Helmond Sport met moeite voorbij FC Oss

Helmond Sport blijft na een krappe 2-1 thuiszege op FC Oss goed meedoen in de vierde periode. De Helmonders hadden het in eigen huis moeilijk tegen FC Oss, maar hielden desondanks stand.

Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen begon tegen FC Oss met dezelfde basiself als in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-0). De trainer had ook weinig redenen om te wisselen, zijn ploeg is de laatste weken aardig in vorm en zelfs het best draaiende team in de eerste divisie.

Janzen maakt zijn derde

Helmond Sport had de eerste helft veel moeite met FC Oss, dat ook de betere partij was en de meeste kansen kreeg. In de 13de minuut was het echter Helmond Sport dat op voorsprong kwam via Ron Janzen. De verdediger, die tot dit seizoen nog nooit had gescoord, maakte alweer zijn derde treffer van het seizoen nadat de bal uit de kluts voor zijn voeten belandde: 1-0. Daar bleef het ook bij, ook al omdat Rick Stuij van den Herik (van dichtbij) en Koen van der Biezen (boogbal nét naast) hun vizier niet op scherp hadden staan. Grad Damen dacht met een geplaatst schot vanuit een lastige hoek nog even de 2-0 te maken, maar FC Oss-keeper Xavier Mous redde fraai.

Hiwat maakt 2-0