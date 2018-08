Helmond Sport met Snepvangers naar FC Dordrecht, Wesdorp is twijfelgeval

Helmond Sport reist vrijdag met een nagenoeg fitte selectie naar FC Dordrecht toe. Trainer Robby Alflen kan weer beschikken over Diego Snepvangers, die uit de roulatie was met een enkelblessure. Koen Wesdorp is nog een twijfelgeval; de middenvelder heeft last van zijn bovenbeen.

Volgens Alflen is Helmond Sport er klaar voor om na zes weken voorbereiding aan de competitie te beginnen. ,,De voorbereiding is goed gegaan, al biedt dat geen enkele garantie voor de competitie. Pas na FC Dordrecht kan ik zeggen of we een goede voorbereiding hebben gehad", weet de coach. Ook qua fitheid staat zijn groep er goed op, al heeft Wesdorp de laatste oefenwedstrijd tegen TEC niet helemaal goed verteerd. ,,Competitieminuten zijn altijd anders dan minuten in oefenwedstrijden. Veel spelers zijn al tien procent van hun energie kwijt van de spanning."

Onvoorspelbaar FC Dordrecht

Alflen weet niet precies wat hij van FC Dordrecht kan verwachten, de Schapenkoppen speelden in de voorbereiding in drie verschillende systemen. Hij ziet daar ook wel weer de voordelen van in. ,,Wij doen gewoon ons eigen ding, gaan van onze eigen kracht uit", zegt Alflen. Hij gaat met een 4-3-3-formatie spelen komend seizoen. Qua doelstelling sluit hij zich aan bij directeur Leon Vlemmings: in thuisduels vermaak bieden en het toeschouwersaantal opkrikken naar 2.000 gemiddeld.

Kjell Knops