Helmond Sport met VVV’ers, maar zonder KV Mechelen-huurling Van Keilegom naar Jong FC Utrecht

voorbeschouwingWil Boessen heeft steeds meer te kiezen bij Helmond Sport, dat vrijdag met 19 spelers afreist naar Jong FC Utrecht. Een luxe die de Limburgse trainer niet gewend is, tot dusverre zaten er hooguit zes spelers op de reservebank. ,,De concurrentie neemt toe, dat is alleen maar fijn”, zegt Boessen.

Jessy Hendrikx en Joel Roeffen sluiten voor het eerst aan bij de wedstrijdselectie, zij kwamen vorige week over van het beloftenteam van VVV, dat door de coronarestricties toch geen wedstrijden speelt. Ramon de Wilde sluit ook nog aan, maar hij is momenteel ziek. Daarmee is hij één van de vijf afwezigen aan Helmondse zijde, ook Dani Theunissen (knie), doelman Robin Mantel (lies), Kay van de Vorst (niet wedstrijdfit) en Arno Van Keilegom zijn er niet bij. Van Keilegom, normaliter basisspeler, heeft last van een gekneusde teen. Dus is er plots een vacature op de rechtsbuitenpositie. Hoe Boessen dat in gaat vullen? ,,Dat zie je in Utrecht wel”, stelt de trainer met een lach.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jelle Goselink scoorde tegen Excelsior alweer voor de derde keer op rij. Hij kreeg de laatste duels als spits de voorkeur boven Jordy Thomassen. © BSR Agency

Vertrouwen

Gelachen wordt er de laatste weken sowieso op De Braak. De stadionplannen zijn vlotgetrokken, het bestuur is uitgebreid en de ploeg pakte vijf punten uit de laatste drie duels. ,,De spelers hebben steeds meer vertrouwen in de manier van spelen en worden fitter en fitter. En - in tegenstelling tot eerder dit seizoen - maken we nu wel de doelpunten”, zegt Boessen. Jelle Goselink scoorde zelfs drie wedstrijden op een rij, daarmee is hij clubtopscorer.

Quote Het is niet gek dat mijn naam valt bij Fortuna, maar het is niet aan de orde. Ik ben lekker in Helmond bezig Wil Boessen

Verder is Guus Joppen weer terug van een blessure. Boessen verkoos hem vorige week boven Orhan Dzepar, die toch geen onaardige indruk maakte. De trainer vond het ook een lastige keuze, maar volgens hem brengt Joppen met zijn ervaring de nodige rust achterin. De kans is groot dat Joppen ook in Utrecht weer in de basis zal starten.

Interesse Fortuna

Boessen zelf staat de komende weken ook ‘gewoon’ langs de lijn. Hij werd deze week eerder door diverse media aan Fortuna Sittard gelinkt, maar volgens hemzelf is dat ‘niet aan de orde.’ Boessens naam valt standaard als er een vacature is in Sittard, hij voetbalde er 13 seizoenen en was er ook nog 2 seizoenen trainer. ,,Dan is het niet gek dat mijn naam valt, ik ben een kind van de club. Maar het speelt nu niet, ik ben ook lekker in Helmond bezig.”