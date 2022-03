Helmond Sport mist flink wat spelers tegen NAC, jeugdspeler sluit voor het eerst aan

Essakkati is de eerste speler die vanuit de nieuwe opleiding een plekje in de wedstrijdselectie heeft bemachtigd, de Helmondse middenvelder traint al een tijdje één of meerdere keren per week met het eerste elftal mee. Coach Sven Swinnen prijst de opleiding. ,,Er wordt goed gewerkt in de opleiding, ook voor hen is het mooi dat Tarik nu bij de selectie zit”, zegt Swinnen, die het verder niet te groot wil maken. De focus ligt op een resultaat tegen NAC.

Helmond Sport kan de punten ook goed gebruiken, de ploeg verloor de laatste drie duels op rij, tegen VVV-Venlo (0-3) had er meer ingezeten, maar na de rode kaart van Sander Vereijken in de 23ste minuut werd het een lastig verhaal. ,,Daarvoor speelden we zeer goed, dat is de richting waar we naartoe willen, qua dominantie, maar ook qua energie en duelkracht. We mogen nooit verliezen door een gebrek aan energie of mentaliteit”, zegt Swinnen.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Sven Swinnen begon met zijn ploeg sterk tegen VVV-Venlo, maar na een rode kaart was het gespeeld. © Pro Shots / Toin Damen

Unicum

Hij noemt de rode kaart voor Vereijken terecht, voor zijn eerste overtreding had de Helmonder al direct rood kunnen krijgen. De Belgische oefenmeester kreeg zelf ook nog een gele kaart vanwege protesten op de leiding, voor het eerst in zijn carrière. ,,Ik heb nooit problemen gehad met arbiters, maar alle fifty-fifty-beslissingen vielen hun kant op. Één keer stond een speler van VVV twee meter buitenspel, daar heb ik me een beetje aan geërgerd.”

Verder kijkt Swinnen vooral vooruit, naar de wedstrijd tegen NAC, dat al zes competitiewedstrijden op rij won. ,,Ze zijn erg stabiel in hun prestaties, ondanks dat ze laatst een coronagolf hadden. Ik blijf erbij dat wij ook steeds beter gaan draaien, maar door individuele foutjes pakken we nog te weinig punten. We gaan de goede kant op.”

Door alle afwezigen moet Swinnen puzzelen tegen NAC: Ilias Breugelmans, Jarno Lion, Arno Van Keilegom, Jelle Goselink, Aaron Bastiaans, Jules Houttequiet en Keyennu Lont zijn geblesseerd. En Vereijken is dus geschorst.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Fosu-Mensah, Bukusu, Van der Meer; Reith, De Bie, Beekman, Defise, Van Hove; Seys, Hendrikx, Van Landschoot.