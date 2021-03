Helmond Sport mist vier spelers tegen Excelsior, mogelijk einde seizoen voor jonge middenvelder

Voor KV Mechelen-huurling Maxime De Bie komt de wedstrijd op Woudestein nog te vroeg, hij heeft last van een scheenblessure. Verder raakte Jessy Hendrikx geblesseerd in een oefenwedstrijd met de onder 18 van VVV-Venlo en blijkt dat Kay van de Vorst een breukje in zijn middenvoetsbeentje heeft: voor de 20-jarige middenvelder lijkt het daarom einde seizoen. Dat is het voor aanvaller Dani Theunissen (herstellende van een knieblessure) toch al.

Het scheelt in elk geval dat Reith, één van de uitblinkers dit seizoen, weer terug is tegen Excelsior. ,,We hebben tegen Jong FC Utrecht (2-1 zege, red.) goede zaken gedaan, we blijven meedoen om de bovenste plaatsen in het rechterrijtje en zelfs het linkerrijtje”, zegt trainer Wil Boessen. Helmond Sport staat veertiende, met slechts vier punten minder dan nummer 9 Excelsior. ,,Wij zijn niet met een periodetitel ofzo bezig, we willen zo hoog mogelijk eindigen.”