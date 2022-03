Helmond Sport moet door schorsing en blessures puzzelen tegen MVV: ‘We blijven hetzelfde spelen’

Helmond Sport mist vrijdagavond liefst acht spelers - en misschien nog wel meer - tegen MVV. De selectie van trainer Sven Swinnen wordt geplaagd door blessures, en dan is aanvoerder Robin van der Meer ook nog geschorst. En Swinnen? Die haalt zijn schouders op: ,,We hebben genoeg opties.”

Ilias Breugelmans, Kevin Bukusu, Jarno Lion, Tarik Essakkati, Keyennu Lont, Jelle Goselink en Aaron Bastiaans zijn geblesseerd, voor hen komt de wedstrijd van vrijdag sowieso nog te vroeg. Daarnaast is Lucas Defise nog een twijfelgeval, de middenvelder heeft last van zijn voet. Anderzijds keren Maxime De Bie, Jules Houttequiet en Arno Van Keilegom hoogstwaarschijnlijk weer terug. Desondanks wordt het - vooral in de achterhoede - flink puzzelen.

Swinnen blijft kalm. ,,We hebben genoeg goede opties achterin. Misschien wel minder power en automatismen, maar dan moeten we er maar voor zorgen dat er niet te veel druk op onze achterhoede komt te staan. We blijven ook hetzelfde spelen als de voorbije weken”, verzekert Swinnen, die - zeker in eigen huis - graag de aanval zoekt.

Quote Een trainers­wis­sel brengt drive in een ploeg, ik verwacht een gemoti­veerd MVV. Maar wij zijn ook heel gretig Sven Swinnen, Helmond Sport

Geprezen

Tegen Excelsior ging dat volgens de Belg ook best aardig, ook al verloor Helmond Sport vrij kansloos met 3-0 van de Rotterdammers. ,,Met onze manier van druk zetten, hebben we er wel voor gezorgd dat zij sneller de lange bal moesten spelen. Daar zijn we na afloop voor geprezen, hun individuele kwaliteiten maakten vooral het verschil.”

Helmond Sport heeft minder kwaliteit dan veel teams, maar dat hoor je Swinnen nooit zeggen. Hij kijkt naar waar zijn spelers goed in zijn. Ook tegen MVV, waar Maurice Verberne deze week na het ontslag van trainer Klaas Wels werd gepromoveerd tot interim-coach. De in Helmond woonachtige trainer liep vorig seizoen stage op De Braak. ,,Een trainerswissel brengt drive in een ploeg, ik verwacht een gemotiveerd MVV. Maar wij zijn ook heel gretig.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Fosu-Mensah, De Bie, Van Hove; Reith, Vereijken, Defise/Bosiers, Van der Sluijs; Beekman, Seys, Van Landschoot.